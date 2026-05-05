Общежитие обрушилось в Малоярославце из-за взрыва газа

Женщина находится под завалами после обрушения общежития в Малоярославце

Женщина находится под завалами после обрушения общежития в городе Малоярославце Калужской области. Об этом сообщил глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфенов в Telegram-канале.

Он рассказал, что утром в общежитии на улице Фрунзе, 13 произошло частичное обрушение части крыши и двух стен третьего этажа. Предварительной причиной стал взрыв газа.

В результате инцидента пострадали два человека, им оказывают медицинскую помощь.

«Одна женщина под завалами. Сотрудники МЧС делают все возможное, чтобы оперативно достать ее. Женщина жива», — написал Парфенов.

22 апреля в Сызрани Самарской области произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на город. Спасатели вытащили из-под завалов четырех человек, в том числе одного ребенка.

Ранее в Ингушетии мать с двумя детьми не выжили после взрыва газа.