На Украине третий день тушат лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

Огнеборцы продолжают ликвидировать крупный лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области. Об этом в Telegram-канале сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

К текущему моменту площадь возгорания достигла 1200 гектаров. На месте работают 326 человек, из них 211 специалистов направила ГСЧС.

«Распространению огня способствует засушливая погода и сильные порывы ветра», — говорится в заявлении.

При этом в нем утверждается, что ситуация находится под контролем.

Информация о лесном пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения поступила 8 мая. В тот момент пламя распространилось на площади 1100 гектаров. В ГСЧС Украины рассказали, что к ликвидации возгорания привлекли подразделения ведомства, а также силы других служб и специальную технику.

Позднее ситуацию прокомментировало министерство лесного хозяйства Белоруссии. Там заявили, что пожар не перешел на территорию республики, и пока такая угроза отсутствует. В ведомстве подчеркнули, что место возгорания находится в 7 км от границы.

