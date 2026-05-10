Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

На Украине третий день тушат лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

ГСЧС Украины: площадь пожара в Чернобыле увеличилась до 1200 гектаров
ДСНС України

Огнеборцы продолжают ликвидировать крупный лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области. Об этом в Telegram-канале сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

К текущему моменту площадь возгорания достигла 1200 гектаров. На месте работают 326 человек, из них 211 специалистов направила ГСЧС.

«Распространению огня способствует засушливая погода и сильные порывы ветра», — говорится в заявлении.

При этом в нем утверждается, что ситуация находится под контролем.

Информация о лесном пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения поступила 8 мая. В тот момент пламя распространилось на площади 1100 гектаров. В ГСЧС Украины рассказали, что к ликвидации возгорания привлекли подразделения ведомства, а также силы других служб и специальную технику.

Позднее ситуацию прокомментировало министерство лесного хозяйства Белоруссии. Там заявили, что пожар не перешел на территорию республики, и пока такая угроза отсутствует. В ведомстве подчеркнули, что место возгорания находится в 7 км от границы.

Ранее у Телецкого озера на Алтае произошел лесной пожар.

 
Теперь вы знаете
Путин о конце конфликта с Украиной, эвакуация с «хантавирусного» лайнера и пособие для многодетных. Главное к утру 10 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!