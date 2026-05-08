Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул лес

ГСЧС Украины: в Чернобыле тушат лесной пожар площадью 1100 гектаров
Telegram-канал ДСНС Украины

Масштабный лесной пожар произошел в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Киевской области. Об этом в Telegram-канале сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В заявлении говорится, что площадь возгорания составляет примерно 1100 гектаров. Огонь быстро распространяется из-за сухой погоды и сильных порывов ветра.

«К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС, специальная техника и силы других служб. Спасатели работают в усиленном режиме», — подчеркивается в публикации.

6 мая лесной пожар зафиксировали в Турочакском районе Республики Алтай. Как рассказали в региональном управлении МЧС России, возгорание было верховым. При этом существовала угроза перехода огня на село Артыбаш.

За четыре дня до этого министерство лесного хозяйства Приморского края заявило о ландшафтном пожаре, очаг которого находился в 4 км от села Рязановка. Пламя распространилось на площади два гектара. На место происшествия выезжали 27 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники. Жилым домам и лесному массиву ничего не угрожало, подчеркнули в ведомстве.

Ранее туристы подожгли лес в Красноярском крае.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!