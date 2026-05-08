В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул лес

Масштабный лесной пожар произошел в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Киевской области. Об этом в Telegram-канале сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В заявлении говорится, что площадь возгорания составляет примерно 1100 гектаров. Огонь быстро распространяется из-за сухой погоды и сильных порывов ветра.

«К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС, специальная техника и силы других служб. Спасатели работают в усиленном режиме», — подчеркивается в публикации.

