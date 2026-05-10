Украинец устроил стрельбу из-за сорванной детьми сирени

Житель украинского города Черкассы устроил стрельбу из-за сорванной сирени. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua», сославшись на правоохранительные органы.

По информации журналистов, конфликт произошел из-за того, что дети рвали сирень около одного из частных жилых домов. Хозяин сначала пытался догнать проказников, а затем вернулся домой и вышел уже с оружием.

»[Он] вынес из дома пистолет и начал стрелять. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в материале.

2 мая неизвестный открыл стрельбу на остановке в городе Львов на западе Украины. Как писали СМИ, инцидент произошел в районе Рясное. Свидетели рассказали, что человек в плаще с оружием в руке направлялся к остановке, а после сделал как минимум шесть выстрелов. Жители начали паниковать и разбегаться в разные стороны. Информация о пострадавших не поступала.

В тот же день стрельба произошла в Киеве. Telegram-канал Insider UA сообщил, что военнослужащий открыл огонь из пистолета из-за конфликта на дороге. Причиной послужила попытка другого водителя перестроиться. Известно, что очевидцы сами скрутили вспыльчивого бойца Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине задержали мужчину, открывшего огонь по автомобилю с женщиной и ребенком.