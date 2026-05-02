Во Львове произошла стрельба

Во Львове, на западе Украины, неизвестный открыл стрельбу на остановке. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на информацию из социальных сетей.

По предварительным данным, было сделано как минимум шесть выстрелов.

Согласно данным канала, стрельба раздалась в районе Рясное. Свидетели утверждают, что человек в плаще с оружием в руке направлялся к остановке. В результате люди начали паниковать и разбегаться в разные стороны.

На данный момент официальных комментариев по поводу произошедшего не поступало. Информация о пострадавших отсутствует.

18 апреля в Киеве мужчина открыл огонь по людям на улице. После этого он ворвался в супермаркет, расположенный неподалеку от станции метро «Демеевская», и захватил в заложники покупателей. Правоохранительные органы оперативно оцепили территорию супермаркета и начали операцию, в результате которой преступник был нейтрализован. Украинская генеральная прокуратура квалифицировала данный случай как теракт.

Ранее в Киеве военный устроил стрельбу из-за конфликта на дороге.