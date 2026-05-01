На Украине задержали мужчину, открывшего огонь по автомобилю с женщиной и ребенком

В Киеве задержали 46-летнего водителя, который открыл огонь по автомобилю с матерью и ребенком в Святошинском районе. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на полицию.

По данным издания, никто не пострадал, мотивы мужчины неизвестны.

Незадолго до этого в местных пабликах сообщили о стрельбе в украинской столице. Уточнялось, что женщина с ребенком заявила полиции, что ехала в автомобиле, когда с ней поравнялась другая машина, и оттуда произошли выстрелы.

18 апреля мужчина открыл огонь по прохожим в Киеве. После этого он ворвался в супермаркет «Велмарт», расположенный у метро «Демеевская», и взял в заложники посетителей. Правоохранители немедленно оцепили здание супермаркета и приступили к спецоперации, в ходе которой преступник был ликвидирован. Украинская генпрокуратура квалифицировала случившееся как теракт.

По словам мэра Виталия Кличко, в результате стрельбы шесть человек получили несовместимые с жизнью ранения, число пострадавших достигло 15. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что злоумышленник родился в России, но не указал, что он проходил службу в Вооруженных силах Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине мужчина открыл стрельбу в ресторане из-за отсутствия наркотиков.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!