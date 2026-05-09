В Бурятии самолет совершил аварийную посадку

СК: в Бурятии АН-2 совершил аварийную посадку во время мониторинга лесов

В Бурятии самолет АН-2, осуществляющий мониторинг лесных пожаров, совершил аварийную посадку на грунтовую дорогу между селом Сосново-Озерское и заводом в Еравнинском районе. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту случившегося, передает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что посадка была осуществлена по техническим причинам. Борт благополучно осуществил посадку, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

«Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, заключили в пресс-службе.

