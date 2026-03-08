Вылетевший из Тюмени самолет подал сигнал бедствия

Mash: вылетевший из Тюмени в Нячанг Boeing подал сигнал бедствия над Мьянмой

Вылетевший из Тюмени во вьетнамский Нячанг Boeing 767-300 подал сигнал бедствия, пишет Mash.

Telegram-канал уточняет, что из России Boeing 767-300 отправился более шести часов назад. Пилоты лайнера включили сигнал тревоги (код 7700 сообщает диспетчерам о серьезной аварийной ситуации, требующей приоритетной посадки или немедленной помощи. — «Газета.Ru») недалеко от города Янгон, столицы Мьянмы.

По предварительным данным, этот борт уже дважды совершал аварийную посадку из-за отказа двигателя.

В конце января самолет, следовавший по маршруту Нячанг — Иркутск, подал сигнал бедствия на высоте 7 тыс. м над Ханоем и запросил экстренную посадку во Вьетнаме. Некоторое время лайнеру пришлось кружить в небе и вырабатывать топливо. Незапланированная посадка Boeing 757 прошла благополучно. На борту воздушного судна находились 238 пассажиров и семь членов экипажа, они не пострадали.

Ранее «ядерный нюхач» США подал аварийный сигнал около Британии.