Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Вылетевший из Тюмени самолет подал сигнал бедствия

Mash: вылетевший из Тюмени в Нячанг Boeing подал сигнал бедствия над Мьянмой
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Вылетевший из Тюмени во вьетнамский Нячанг Boeing 767-300 подал сигнал бедствия, пишет Mash.

Telegram-канал уточняет, что из России Boeing 767-300 отправился более шести часов назад. Пилоты лайнера включили сигнал тревоги (код 7700 сообщает диспетчерам о серьезной аварийной ситуации, требующей приоритетной посадки или немедленной помощи. — «Газета.Ru») недалеко от города Янгон, столицы Мьянмы.

По предварительным данным, этот борт уже дважды совершал аварийную посадку из-за отказа двигателя.

В конце января самолет, следовавший по маршруту Нячанг — Иркутск, подал сигнал бедствия на высоте 7 тыс. м над Ханоем и запросил экстренную посадку во Вьетнаме. Некоторое время лайнеру пришлось кружить в небе и вырабатывать топливо. Незапланированная посадка Boeing 757 прошла благополучно. На борту воздушного судна находились 238 пассажиров и семь членов экипажа, они не пострадали.

Ранее «ядерный нюхач» США подал аварийный сигнал около Британии.

 
Теперь вы знаете
Какие страны переживут ядерную войну? Ученые назвали 5 главных условий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!