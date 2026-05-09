Гостям праздничного парада в Москве вручили памятные подарки

Гостям парада на Красной площади подарили модель советского бомбардировщика. Об этом пишет РИА Новости.

В подарочный набор для гостей парада, помимо модели советского бомбардировщика, вошли толстовка, дождевик и термос, добавляет агентство.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ состоялся на Красной площади. Владимир Путин выступил с речью: он назвал День Победы священным и главным праздником и напомнил, что именно советский народ спас весь мир от нацизма. Само парадное шествие состоялось без военной техники — как поясняли в Москве, из-за угрозы со стороны Украины. При этом в ходе трансляции показали работу военных ВС РФ в зоне спецоперации. В составе пеших колонн по Красной площади впервые прошли бойцы войск беспилотных систем, а также расчет военнослужащих КНДР.

После завершения парада Победы Владимир Путин вместе с главами иностранных делегаций, прибывшими в Москву на торжества, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. В церемонии участвовали руководители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Лаоса, Малайзии, Сербии и Южной Осетии. «Газета.Ru» вела хронику событий.

