В Москве журналисты собрались у пресс-центра для освещения парада Победы

Десятки журналистов приехали к пресс-центру в Москве, где ожидают получения аккредитации для освещения парада Победы на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении говорится, что на Зубовском бульваре собрались российские и иностранные журналисты. Получившие аккредитацию корреспонденты газет, информационных агентств и телеканалов проходят в здание аккредитационного центра, где ожидают автобусов, на которых их централизованно отвезут на Красную площадь.

Отмечается, что здесь представители СМИ смогут получить георгиевские ленточки и сделать последние приготовления к предстоящей работе на Параде.

Парад Победы в Москве в 2026 году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге.

Также сегодня в Москве ожидается, что в День Победы в Великой Отечественной войне Москву посетят главы некоторых государств. Среди них — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. При этом последний уточнил, что не примет участия в параде на Красной площади — он планирует лишь возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и провести встречу с Владимиром Путиным.

