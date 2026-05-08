Стало известно, как россияне будут праздновать День Победы

KP.RU: 47% россиян планируют смотреть Парад Победы
Почти половина россиян планируют смотреть Парад Победы, посвященный Дню Победы. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 47% респондентов заявили, что обязательно будут смотреть Парад Победы. При этом многие из этих россиян поделились, что для их семьи просмотр стал традицией, которую они соблюдают каждый год.

Другие 31% участников опроса примут участие в Бессмертном полку. Они хотят почтить память своих родных, которые принимали участие в войне и защищали Родину.

Еще 30% россиян признались, что для них неотъемлемой частью Дня Победы являются военные кинокартины. Они ежегодно пересматривают старые любимые фильмы, которые рассказывают о подвигах советских солдат. 26% респондентов планируют накрыть стол, чтобы почтить память своих родных. А 12% участников опроса поделились, что вечером обязательно будут смотреть праздничный салют.

Оставшиеся 7% проголосовали за вариант «другое». Некоторые из этих респондентов раскрыли, что планируют поехать в центр города на торжественные мероприятия, а другие хотят поздравить ветеранов.

Парад Победы в Москве в 2026 году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что участники спецоперации пройдут торжественным маршем на параде Победы в Москве.

 
