Раскрыто число украинцев, приехавших в Россию с начала года

РИА Новости: свыше 5,6 тысячи украинцев приехали в Россию в первом квартале года

В первом квартале 2026 года в Россию приехал 5641 гражданин Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы статистики.

Согласно им, около 5400 из них указали частную цель визита. При этом 168 украинцев назвали целью поездки деловой визит, 35 прибыли на работу, 20 человек — как туристы, 17 — для учебы. При этом у шести граждан Украины был транзитный проезд. Кроме того, два украинца пересекли границу РФ в качестве обслуживающего персонала транспорта.

Согласно статистике, 5,5 тысяч прибывших граждан Украины воспользовались авиатранспортом. Еще 45 украинцев приехали на автомобилях, а 22 человека пересекли границу России пешком.

Новость дополняется.