Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Раскрыто число украинцев, приехавших в Россию с начала года

РИА Новости: свыше 5,6 тысячи украинцев приехали в Россию в первом квартале года
Shutterstock

В первом квартале 2026 года в Россию приехал 5641 гражданин Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы статистики.

Согласно им, около 5400 из них указали частную цель визита. При этом 168 украинцев назвали целью поездки деловой визит, 35 прибыли на работу, 20 человек — как туристы, 17 — для учебы. При этом у шести граждан Украины был транзитный проезд. Кроме того, два украинца пересекли границу РФ в качестве обслуживающего персонала транспорта.

Согласно статистике, 5,5 тысяч прибывших граждан Украины воспользовались авиатранспортом. Еще 45 украинцев приехали на автомобилях, а 22 человека пересекли границу России пешком.

Новость дополняется.

 
Теперь вы знаете
Пожар в Чернобыле, нарушение перемирия ВСУ и секретные отчеты о пришельцах: главное за 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!