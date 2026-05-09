Аэропорты Владикавказа и Грозного ограничили прием и выпуск самолетов

Работа аэропортов Владикавказа и Грозного временно ограничена. Об этом сообщила Росавиация в мессенджере «Макс».

По информации ведомства, в аэропортах введены ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, временные ограничения были сняты в аэропортах Москвы, Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова, Череповца и Ярославля.

Утром 8 мая 13 аэропортов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах перестали принимать и выпускать самолеты из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону.

До этого пассажиры рейса «Москва — Стамбул» более 16 часов находились в закрытом на прилет и вылет аэропорту Внуково. Пассажиры рейса сообщили Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что не могут вылететь из Москвы с 02:25 мск 7 мая, при этом представители авиакомпании Turkish Airlines, обслуживающей этот рейс, не выходят на связь.

Ранее более 10 аэропортов России приостановили полеты.