Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Аэропорты Владикавказа и Грозного ограничили прием и выпуск самолетов

Росавиация: аэропорты Владикавказа и Грозного ограничили работу
«Газета.Ru»

Работа аэропортов Владикавказа и Грозного временно ограничена. Об этом сообщила Росавиация в мессенджере «Макс».

По информации ведомства, в аэропортах введены ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, временные ограничения были сняты в аэропортах Москвы, Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова, Череповца и Ярославля.

Утром 8 мая 13 аэропортов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах перестали принимать и выпускать самолеты из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону.

До этого пассажиры рейса «Москва — Стамбул» более 16 часов находились в закрытом на прилет и вылет аэропорту Внуково. Пассажиры рейса сообщили Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что не могут вылететь из Москвы с 02:25 мск 7 мая, при этом представители авиакомпании Turkish Airlines, обслуживающей этот рейс, не выходят на связь.

Ранее более 10 аэропортов России приостановили полеты.

 
Теперь вы знаете
Пожар в Чернобыле, нарушение перемирия ВСУ и секретные отчеты о пришельцах: главное за 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!