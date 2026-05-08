На юге России приостановили работу 13 аэропортов

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах приостановили работу аэропортов
Пелагия Тихонова/РИА Новости

13 аэропортов юга России приостановили работу из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации. Об этом сообщает Минтранс.

«Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста», — говорится в сообщении.

В Минтрансе уточнили, что украинский дрон ударил по административному зданию филиала «Аэронавигация Юга России». Персонал находится в безопасности. В настоящее время проводится анализ работоспособности оборудования, добавили в министерстве.

Из-за происшествия Минтранс и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание.

Уточняется, что информация о дальнейшей работе закрытых аэропортов будет обновлена в 11:00 мск.

До этого сообщалось, что пассажиры рейса «Москва — Стамбул» более 16 часов находятся в закрытом на прилет и вылет аэропорту Внуково. Пассажиры рейса сообщили Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что не могут вылететь из Москвы с 02:25 мск 7 мая, при этом представители авиакомпании Turkish Airlines, обслуживающей этот рейс, не выходят на связь.

Ранее губернатор раскрыл последствия ночной атаки ВСУ на Ростовскую область.

 
