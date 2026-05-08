В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар после атаки украинских беспилотников

Сотрудники экстренных служб потушили пожар в Первомайском районе Ростова-на-Дону, произошедший в результате падения обломков украинского дрона. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Пожар полностью ликвидирован», — говорится в заявлении.

Утром 8 мая Слюсарь сообщил, что украинские военные выпустили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты по Ростовской области. В результате атаки никто не пострадал, но были зафиксированы разрушения. В частности, в административном центре региона оказались повреждены несколько жилых домов и грузовой автомобиль. Более того, в Первомайском районе загорелось четырехэтажное административное здание, а в переулке Аэроклубовский вспыхнуло дерево.

Также фрагменты сбитых дронов повредили хозяйственную постройку в Батайске и гараж в частном домовладении в Таганроге. В Мясниковском районе Ростовской области из-за упавшей ракеты начался пожар на территории промышленной зоны, оказались повреждены частные дома и загорелось дерево.

Ранее украинский БПЛА влетел в многоэтажный жилой дом в Чебоксарах.