Дроны атаковали Ярославль

Массированная атака украинских беспилотников на Ярославль была отражена минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram.

«Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массированная атака украинских БПЛА», — написал он.

По его данным, никто не пострадал.

Евраев предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты сбитых беспилотников, они важны для следствия. Губернатор попросил жителей при обнаружении обломков БПЛА обратиться по телефону 112.

Ночью на территории региона объявили режим беспилотной опасности.

В эту же ночь режим беспилотной опасности был объявлен на территории Костромской области. Глава региона Сергей Ситников напомнил, что снимать работу средств ПВО нельзя, и тем более распространять такие кадры в социальных сетях.

Ранее два жителя Севастополя были ранены во время атаки дронов ВСУ.