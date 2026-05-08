В Ростовской области рассказали о последствиях атаки ВСУ с применением ракет и дронов

Слюсарь: в трех городах Ростовской области выявили разрушения после атаки ВСУ
В Ростовской области после атаки со стороны украинских войск зафиксировали разрушения в трех городах, а также в Мясниковском районе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) по российскому субъекту. Воздушные цели были уничтожены, никто из людей не пострадал.

«Но к сожалению, не обошлось без последствий на земле. В результате падения обломков БПЛА есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, в Мясниковском районе», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в Ростове-на-Дону оказались повреждены несколько жилых домов и грузовой автомобиль. В Первомайском районе загорелось четырехэтажное административное здание, в переулке Аэроклубовский огонь охватил дерево.

В Таганроге фрагменты сбитых дронов повредили гараж в частном домовладении, а в Батайске — хозяйственную постройку.

На территории Юго-Восточной промышленной зоны в Мясниковском районе из-за падения ракеты начался пожар — вспыхнули складские помещения. Слюсарь подчеркнул, что одна из построек обрушилась. В селе Чалтырь загорелось дерево, а также были повреждены частные дома. Прибывшие на места происшествий сотрудники экстренных служб уже локализовали возгорания, подчеркнул губернатор.

Ранее дрон ВСУ повредил нейрохирургический корпус больницы в Пермском крае.

 
