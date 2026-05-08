Путин посмертно наградил орденом Мужества спасавшего детей чиновника

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего при спасении детей Александра Резниченко — первого заместителя главы администрации прифронтового Каменско-Днепровского округа Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в интервью телеканалу «ЗаТВ».

«Первый заместитель главы Александр Резниченко недавно в Каменке-Днепровской погиб у нас, спасая детей. Я был у президента пару недель назад, у Владимира Владимировича, и подписал на него орден Мужества, к сожалению, посмертно. Человек достойно жил, погиб как герой», — отметил глава области.

7 апреля ВСУ нанесли удар по школе в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. Атака пришлась на школьную библиотеку, в результате пострадали семеро детей и трое взрослых. Обстрел села продолжался около пяти часов.

Резниченко был ранен из‑за прямого попадания дрона во время эвакуации пострадавших детей, спасти его не удалось. Также стало известно, что украинский беспилотник атаковал скорую помощь, которая прибыла к раненым в школу.

