Аэропорты юга РФ частично возобновили рейсы после удара по зданию аэронавигации

Выполнение рейсов из аэропортов юга России частично возобновлено. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

По данным на 16:00 по мск, в южном направлении отправлены рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды, а также из Шереметьево в Махачкалу и Волгоград. В обратном — вылетели рейсы из Астрахани в Шереметьево и из Минеральных Вод во Внуково.

В ведомстве добавили, что рейсы на юге России выполняются в ограниченном режиме.

В пятницу утром 13 аэропортов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах перестали принимать и выпускать самолеты из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. На этом фоне Росавиация решила приостановить полеты на южные направления вплоть до 12 мая.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) подсчитала, что из-за сложившейся ситуации в аэропортах на юге России более 80 рейсов задержаны и отменены, а около 14 тысяч пассажиров ожидают вылета.

Ранее Минтранс пообещал вывезти застрявших авиапассажиров с юга России.