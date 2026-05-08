В России приостановили полеты на южные направления

Российские авиакомпании приостанавливают полеты в аэропорты юга страны до 12 мая. Извещение об этом публикует Росавиация в официальном Telegram-канале.

«Документ (НОТАМ) о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, выпущенный ранее Росавиацией, может быть пересмотрен в сторону сокращения срока. Ожидаем в ближайшее время завершения специалистами Госкорпорации по ОрВД анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуацию с временными ограничениями работы южных аэропортов, в том числе убытки от принятых мер, оценят в Министерстве транспорта, а не в Кремле. Журналисты в ходе брифинга поинтересовались, обсуждали ли власти вопрос финансовой поддержки авиакомпаний, ведь, по оценкам аналитиков, убытки от ограничений в отрасли могут составить сотни миллионов рублей.

В пятницу, 8 мая 13 аэропортов приостановили работу из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации.

Ранее два московских аэропорта из-за ограничений не смогли принять девять самолетов.