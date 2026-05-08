Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России приостановили полеты на южные направления

Росавиация: полеты в аэропорты юга РФ приостановлены до 12 мая
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Российские авиакомпании приостанавливают полеты в аэропорты юга страны до 12 мая. Извещение об этом публикует Росавиация в официальном Telegram-канале.

«Документ (НОТАМ) о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, выпущенный ранее Росавиацией, может быть пересмотрен в сторону сокращения срока. Ожидаем в ближайшее время завершения специалистами Госкорпорации по ОрВД анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуацию с временными ограничениями работы южных аэропортов, в том числе убытки от принятых мер, оценят в Министерстве транспорта, а не в Кремле. Журналисты в ходе брифинга поинтересовались, обсуждали ли власти вопрос финансовой поддержки авиакомпаний, ведь, по оценкам аналитиков, убытки от ограничений в отрасли могут составить сотни миллионов рублей.

В пятницу, 8 мая 13 аэропортов приостановили работу из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации.

Ранее два московских аэропорта из-за ограничений не смогли принять девять самолетов.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!