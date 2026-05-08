В АТОР заявили о тысячах пассажиров, ожидающих вылета из южных аэропортов

АТОР: в аэропортах юга России задержаны и отменены уже более 80 рейсов

Более 80 рейсов задержаны и отменены в аэропортах на юге России, примерно 14 тысяч пассажиров ожидают вылета из-за приостановки работы воздушных гаваней. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

«В южных аэропортах России задержаны и отменены уже более 80 рейсов. По предварительной оценке аналитиков АТОР на 10:00 8 мая, в ожидании вылета находятся не менее 14 тысяч пассажиров, — говорится в сообщении.

По данным АТОР, наиболее сложная ситуация сейчас в Сочи, где новые ограничения наложились на масштабные сбои в расписании за последние два дня.

До этого Росавиация приняла решение о приостановке полетов на южные направления до 12 мая.

В пятницу, 8 мая 13 аэропортов приостановили работу из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации. Это касается аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

Ранее два московских аэропорта из-за ограничений не смогли принять девять самолетов.