Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Минтранс пообещал вывезти застрявших авиапассажиров с юга России

Минтранс: специалисты оценивают ущерб центру аэронавигации в Ростове после атаки
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты оценивают ущерб, причиненный региональному центру Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД ) в Ростове-на-Дону, чтобы определить сроки восстановления работы оборудования. Об этом говорится в сообщении Минтранса.

Авиакомпаниям также поручено скорректировать расписание и усилить работу с пассажирами. В министерстве напомнили, что при задержке рейсов пассажирам в рамках федеральных авиационных правил должны предоставить напитки и питание, а при необходимости разместить в гостинице.

Кроме того, глава Минтранса Андрей Никитин поручил привлечь ж/д транспорт и автобусы для доставки пассажиров отмененных авиарейсов. Как подчеркнули в министерстве, в ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов на российский Юг с сокращенной частотой полетов.

Сегодня утром украинский беспилотник атаковал административное здание аэронавигации. В результате приостановлена работа 13 аэропортов на юге РФ: не работают воздушные гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Ранее Внуково предупредил пассажиров об изменении расписания.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!