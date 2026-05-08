Минтранс пообещал вывезти застрявших авиапассажиров с юга России

Специалисты оценивают ущерб, причиненный региональному центру Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД ) в Ростове-на-Дону, чтобы определить сроки восстановления работы оборудования. Об этом говорится в сообщении Минтранса.

Авиакомпаниям также поручено скорректировать расписание и усилить работу с пассажирами. В министерстве напомнили, что при задержке рейсов пассажирам в рамках федеральных авиационных правил должны предоставить напитки и питание, а при необходимости разместить в гостинице.

Кроме того, глава Минтранса Андрей Никитин поручил привлечь ж/д транспорт и автобусы для доставки пассажиров отмененных авиарейсов. Как подчеркнули в министерстве, в ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов на российский Юг с сокращенной частотой полетов.

Сегодня утром украинский беспилотник атаковал административное здание аэронавигации. В результате приостановлена работа 13 аэропортов на юге РФ: не работают воздушные гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Ранее Внуково предупредил пассажиров об изменении расписания.