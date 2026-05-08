Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в канале в мессенджере «Макс».

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в сообщении ведомства.

Режим работы Домодедово был изменен утром 7 мая. Информация о введении в аэропорту ограничений на прием и отправку самолетов поступила в 8:06 мск.

Около 11:00 по мск в этот же день московский аэропорт возобновил обслуживание рейсов в штатном режиме.

До этого обслуживание рейсов приостанавливали еще 14 российских аэропортов. Среди них — столичные воздушные гавани Шереметьево и Внуково, а также аэропорты в Калуге, Сочи, Тамбове, Пскове, Иваново, Саратове, Ярославле, Краснодаре, Ульяновске, Самаре, Пскове и Геленджике. Кроме того, аэропорт в Нижнем Новгороде отправлял и принимал воздушные суда по согласованию с профильными органами.

Ранее следовавший в Москву самолет экстренно сел в Санкт-Петербурге из-за угрозы атаки беспилотников.