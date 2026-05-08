Росавиация отменила извещение о невозможности полетов на юг России

Госкорпорация по организации воздушного движения готова к обслуживанию рейсов аэропортах на юге РФ. Извещение Росавиации о невозможности полетов туда отменено, сообщило агентство, передает ТАСС.

«Подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД готова к обслуживанию рейсов в аэропортах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Сегодня утром 13 аэропортов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах перестали принимать и выпускать самолеты из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. На этом фоне Росавиция решила приостановить полеты на южные направления вплоть до 12 мая.

Позднее Ассоциация туроператоров России (АТОР) подсчитала, что из-за сложившейся ситуации в аэропортах на юге России более 80 рейсов задержаны и отменены, а около 14 тысяч пассажиров ожидают вылета.

Ранее Минтранс пообещал вывезти застрявших авиапассажиров с юга России.