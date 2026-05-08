Общество

Срок приостановки полетов на юг России могут сократить

Решение о приостановке полетов на южные направления в РФ до 12 мая может быть пересмотрено в сторону сокращения срока. Об этом сообщает Росавиация.

«Документ (НОТАМ) о приостановке полетов в южные аэропорты <...> выпущенный ранее <...>, может быть пересмотрен в сторону сокращения срока», — говорится в сообщении организации.

В Росавиации также ожидают, что в ближайшее время специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД) завершат анализ технологических мощностей инфраструктуры, поврежденной в результате атаки украинских БПЛА.

Сегодня утром 13 аэропортов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах перестали принимать и выпускать самолеты из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. На этом фоне Росавиция решила приостановить полеты на южные направления вплоть до 12 мая.

Позднее Ассоциация туроператоров России (АТОР) подсчитала, что из-за сложившейся ситуации в аэропортах на юге России более 80 рейсов задержаны и отменены, а около 14 тысяч пассажиров ожидают вылета.

Ранее Минтранс пообещал вывезти застрявших авиапассажиров с юга России.

 
