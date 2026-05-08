Мосгорсуд отменил решение о запрете сайта «ЯПлакалъ»

В Москве суд отменил решение о запрете юмористического портала «ЯПлакалъ»
Мосгорсуд рассмотрел апелляцию по делу портала «ЯПлакалъ» и отменил решение первой инстанции, сняв запрет. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Судебной коллегией по административным делам Московского городского суда решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение, которым Чертановскому межрайонному прокурору в удовлетворении исковых требований отказано», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Верховный суд РФ изучил материалы дела о запрете информации на сайте «ЯПлакалъ» и не нашел в них экспертиз.

6 мая суд вынес решение в отношении одного из старейших в Рунете юмористических порталов «ЯПлакалъ» и двух сайтов с анекдотами. В качестве причин названо размещение на этих ресурсах материалов, унижающих человеческое достоинство и оскорбляющих людей по национальному и расовому признаку. Руководство «ЯПлакалъ» выразило по этому поводу недоумение, отметив, что каких-либо официальных жалоб от органов власти к ним не поступало, а все предписания Роскомнадзора выполнялись.

Ранее в РФ заблокировали сайт издания «Такие дела».

 
