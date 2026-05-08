Один из старейших в Рунете юмористических порталов запретили без экспертиз

Верховный суд изучил материалы о запрете «ЯПлакалъ» и не нашел в них экспертиз

Верховный суд РФ изучил материалы дела о запрете информации на сайте «ЯПлакалъ» и не нашел в них экспертиз. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Верховный суд РФ, изучив материалы по ресурсу «ЯПлакалъ», установил, что в них нет экспертиз, на основании которых запретили публикации», — сказали журналистам.

Накануне стало известно, что ресурс не попал в специализированный реестр запрещенных, поскольку суд в решении не указал материалы, признанные запрещенными.

До этого суд вынес решение в отношении одного из старейших в Рунете юмористических порталов «ЯПлакалъ» и двух сайтов с анекдотами. В качестве причин названо размещение на этих ресурсах материалов, унижающих человеческое достоинство и оскорбляющих людей по национальному и расовому признаку. Руководство «ЯПлакалъ» выразило по этому поводу недоумение, отметив, что каких-либо официальных жалоб от органов власти к ним не поступало, а все предписания Роскомнадзора выполнялись.

