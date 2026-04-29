В РФ заблокировали сайт издания «Такие дела»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Такие дела»
Роскомнадзор внес сайт издания «Такие дела» в реестр запрещенных ресурсов, теперь к нему ограничен доступ. Об этом свидетельствуют данные из реестра ведомства.

Блокировку, согласно официальной информации, применили 23 апреля. Причина в реестре не указана. Издание направило в РКН запрос с просьбой разъяснить ситуацию.

Редакция «Таких дел» в своем Telegram-канале заявила, что регулятор сослался на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» без конкретных указаний на публикации.

«Ведомство не указало в своем письме наши тексты, которые могли бы нарушать российские законы, и предписало удалить весь ресурс целиком», — сообщает редакция.

Журналисты подчеркнули, что ответа на их обращение так и не поступило.

Издание «Такие дела» основано в 2015 году благотворительным фондом «Нужна помощь» (закрылся в 2024 году после того, как его признали в РФ иноагентом). Оно публикует материалы о социальных проблемах. В августе 2024 года сервис CloudPayments отключил пожертвования в адрес издания без объяснения причин.

Ранее РКН заблокировал Roblox из-за распространения незаконной информации.

 
Как перейти на УСН и не пожалеть через год. 10 шагов к снижению головной боли от налогов
