Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Промышленный объект загорелся в Ярославле после попадания дрона ВСУ

Евраев: ВСУ атаковали Ярославскую область, поврежден промышленный объект
Николай Хижняк/РИА Новости

В ночь на 8 мая украинские беспилотники атаковали Ярославскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, большинство дронов было уничтожено, однако один БПЛА попал в промышленный объект Ярославля, после чего произошло возгорание, которое оперативно потушили.

Евраев предупредил жителей, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении необходимо сразу позвонить по телефону 112.

Губернатор также напомнил, что в Ярославской области до сих пор действует режим «Беспилотная опасность».

До этого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что промышленные площадки региона подверглись атаке беспилотников. По его словам, на местах работают оперативные службы. Сотрудников предприятий эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет.

В Минобороны в свою очередь ранее сообщили, что над российскими регионами минувшей ночью было обнаружено и сбито более 260 БПЛА.

Ранее губернатор раскрыл последствия ночной атаки ВСУ на Ростовскую область.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!