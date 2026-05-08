Беспилотники ударили по промышленным площадкам Пермского края

Губернатор Махонин сообщил об атаке беспилотников на промплощадки в Прикамье
Промышленные площадки Пермского края подверглись атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его словам, на местах работают оперативные службы. Сотрудников предприятий эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет.

В регионе продолжает действовать режим «Беспилотная опасность». Также работает оперативный штаб.

Губернатор призвал жителей в случае включения локальных систем оповещения направляться в укрытия. В качестве укрытий власти рекомендуют использовать подвалы и цокольные этажи зданий, подземные переходы, парковки и первые этажи подъездов многоквартирных домов.

Накануне на крыше многоквартирного жилого дома на юге Перми произошел взрыв на фоне объявленной в городе угрозы атаки БПЛА. По информации журналистов, всего в здании 17 этажей и четыре подъезда. В результате удара на шести верхних этажах выбило стекла.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

 
