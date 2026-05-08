За ночь над 16 регионами России уничтожили более 260 беспилотников

Минобороны: силы ПВО за семь часов сбили 264 украинских дрона над Россией

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 264 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дроны перехватили в период с 00:00 до 07:00 мск.

Беспилотники сбили над 16 регионами: Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и Московским регионом. Также ПВО работала над акваториями Азовского и Черного морей.

Также Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны в промежутке с 20:00 до 0:00 мск сбили 95 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над российскими регионами.

Накануне губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что в административном центре региона в результате атаки украинских БПЛА был поврежден многоквартирный дом, жильцов эвакуировали. Кроме того, в Пермском муниципальном округе оказалось повреждено административное здание. Один мужчина пострадал, ему потребовалась медицинская помощь.

