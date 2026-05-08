Губернатор раскрыл последствия ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: в Ростовской области при атаке ВСУ повреждены 20 домов и 3 автомобиля
Три автомобиля и 20 домов повреждены в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что обломки дронов упали в селе Чалтырь. В результате чего в домах произошло частичное разрушение кровли, выбиты стекла. По словам Слюсара, в результате атаки никто из жителей не пострадал. Специалисты продолжают обследование домов.

Кроме того, в Первомайском районе Ростова-на-Дону в результате удара дрона ВСУ загорелось четырехэтажное административное здание, пожар полностью ликвидирован.

В Минобороны ранее сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 264 украинских беспилотника над регионами России. Беспилотники сбили над 16 регионами: Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и Московским регионом. Также ПВО работала над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее дрон ВСУ повредил нейрохирургический корпус больницы в Пермском крае.

 
