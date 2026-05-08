В России начали работы над сверхзвуковым лайнером

В России начали работы над сверхзвуковым лайнером
В России ведутся предварительные работы по созданию сверхзвукового гражданского самолета. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

По его словам, сейчас в рамках научно-исследовательских работ специалисты занимаются проектированием и созданием демонстраторов технологий для будущего сверхзвукового лайнера. Эти работы, как пояснил министр, нужны для формирования научно-технической базы проекта.

Алиханов отметил, что основные исследовательские испытания технологий запланированы на 2029–2030 годы. Опытно-конструкторские работы, по его словам, могут пройти в период с 2035 по 2040-е годы.

В конце апреля 2025 года Институт имени Н. Е. Жуковского впервые в мире испытал интеллектуальные технологии для сверхзвукового гражданского самолета.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов утверждал, что Россия обладает технологиями для создания такого самолета. При этом он подчеркивал, что эксплуатация подобных лайнеров обходится очень дорого, а спрос на них пока остается низким.

Ранее в Минтрансе заявили, что работа воздушного транспорта находится на особом контроле.

 
