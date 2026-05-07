В Минтрансе заявили, что работа воздушного транспорта находится на особом контроле

Минтранс РФ: восемь аэропортов временно не принимают и не отправляют рейсы

Работа гражданской авиации России находится на особом контроле Минтранса и Росавиации. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что несколько российских аэропортов, в частности, Внуково, Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Пермь (Большое Савино), Сочи, Тамбов (Донское), Череповец и Ярославль не принимают и не отправляют рейсы в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Подчеркивается: ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Позже в Росавиации сообщили, что воздушная гавань Перми возобновила работу.

По данным Минтранса, в аэропортах Московского региона на вылет более двух часов задержаны 30 рейсов. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме.

В ночь на 7 мая над 21 регионом РФ, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников самолетного типа.

Среди атакованных регионов Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Новгородская, Орловская, Пензенская, Ростовская области, а также Краснодарский край, Адыгея, Калмыкия и Крым.

В период с 8:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО сбили еще 127 дронов над акваториями Азовского и Черного морей, а также над 14 регионами.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга раскрыли причину эвакуации.