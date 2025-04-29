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В РФ впервые в мире испытали технологии для сверхзвукового гражданского самолета

Институт Жуковского испытал технологии для сверхзвукового гражданского лайнера
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Национальный исследовательский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского», расположенный в Москве, впервые в мире провел испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление исследовательского центра.

По данным агентства, в рамках теста в небо был поднят демонстратор интеллектуальных технологий в составе летающей лаборатории Як-40. Летчики управляли им из кабины без остекления, используя систему внешнего видения. Последняя представляет собой совокупность камер, имеющих разные спектральные диапазоны.

«В РФ впервые в мире <...> испытан в полете демонстратор интеллектуальных технологий, реализующий концепцию «от терминала до терминала» в условиях «закрытой кабины» (кабины без остекления). Технология в дальнейшем может использоваться для создания перспективного сверхзвукового гражданского самолета», — отмечается в сообщении.

Из публикации следует, что летный демонстратор состоял из системы внешнего видения и инновационных средств навигации.

Во время испытаний специалисты получили важные сведения о функционировании соответствующих приборов, а также алгоритме обнаружения препятствий и распознавания угроз. Кроме того, им удалось подтвердить, что система внешнего видения позволит пилотам сажать сверхзвуковые гражданские самолеты даже в условиях управления ими из кабины без остекления.

Ранее в РФ самолет МС-21 с импортозамещенными системами совершил первый полет.

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