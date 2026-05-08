В США вспышку хантавируса на лайнере классифицировали как ЧС

Центры по контролю и профилактике заболеваний США классифицировали вспышку хантавируса на лайнере MV Hondius как чрезвычайную ситуацию (ЧС) низшего уровня опасности. Об этом сообщил телеканал ABC.

Данный статус означает, что риск для населения является низким. Тем не менее органы здравоохранения продолжают мониторить ситуацию.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius была зафиксирована вспышка хантавируса. Судно выполняло рейс из Аргентины в Кабо-Верде, следуя через Атлантический океан. К текущему моменту количество заразившихся достигло девяти человек. Троих заболевших спасти не удалось.

По данным газеты The New York Post, в том числе среди пассажиров лайнера были жители американского штата Калифорния. В настоящее время власти ищут более 20 человек, сошедших с судна и после этого не связавшихся с органами здравоохранения. При этом у тех людей, которые обратились к медикам, симптомов хантавируса выявлено не было.

Ранее в Европе выявили случай заражения хантавирусом.