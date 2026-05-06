В Европе выявили случай заражения хантавирусом

В Швейцарии выявили случай заражения хантавирусом. Мужчина проходит лечение в больнице Цюриха, сообщает агентство Reuters со ссылкой на швейцарское правительство.

Как стало известно, мужчина вернулся в Швейцарию после круиза на судне, где произошло несколько случаев заражения хантавирусом.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. У ряда пассажиров начали проявляться симптомы тяжелого респираторного заболевания. Под медицинским наблюдением оказались шесть человек. Из них трех спасти не удалось.

До этого врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как не заразиться хантавирусом. По ее словам, главным способом заражения хантавирусом, являющимся возбудителем геморрагической лихорадки с почечным синдромом, считается уборка на даче весной. Подметая участок, в воздух вместе с вирусом поднимаются скопившиеся за зиму частички пыли. Кроме того, нельзя употреблять на даче пищу, подпорченную мышами, и не следует пить воду, чистота которой вызывает сомнения. Рекомендуется привозить напитки с собой или кипятить воду.

Среди симптомов хантавируса — резкое поднятие температуры, покраснение белков глаз, а также слабость, головная боль, озноб и боли в мышцах. Позже пациент сталкивается с покраснением верхней части туловища, головы и шеи.

Ранее в ВОЗ не увидели необходимости ограничения поездок из-за хантавируса.