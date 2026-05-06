Число заразившихся хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius выросло

На круизном лайнере MV Hondius отметили рост заболеваний хантавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заразившихся выросло до восьми человек, передает ТАСС.

«По состоянию на 6 мая выявлено восемь случаев заболевания, причем в трех из них хантавирусная инфекция подтверждена лабораторными исследованиями», — отмечается в сообщении.

В международной организации отметили, что будут сотрудничать со странами, которых затронула эта история, чтобы обеспечить пациентам и лицам, имевшим с ними контакты необходимую поддержку и не дать инфекции распространиться дальше.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. У ряда пассажиров начали проявляться симптомы тяжелого респираторного заболевания.

Среди симптомов хантавируса — резкое поднятие температуры, покраснение белков глаз, а также слабость, головная боль, озноб и боли в мышцах. Позже пациент сталкивается с покраснением верхней части туловища, головы и шеи.

Ранее в ВОЗ не увидели необходимости ограничения поездок из-за хантавируса.