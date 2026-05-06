Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Число заразившихся хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius выросло

ВОЗ: количество заболевших хантавирусом на лайнере MV Hondius возросло до восьми
Cryptographer/Shutterstock/FOTODOM

На круизном лайнере MV Hondius отметили рост заболеваний хантавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заразившихся выросло до восьми человек, передает ТАСС.

«По состоянию на 6 мая выявлено восемь случаев заболевания, причем в трех из них хантавирусная инфекция подтверждена лабораторными исследованиями», — отмечается в сообщении.

В международной организации отметили, что будут сотрудничать со странами, которых затронула эта история, чтобы обеспечить пациентам и лицам, имевшим с ними контакты необходимую поддержку и не дать инфекции распространиться дальше.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. У ряда пассажиров начали проявляться симптомы тяжелого респираторного заболевания.

Среди симптомов хантавируса — резкое поднятие температуры, покраснение белков глаз, а также слабость, головная боль, озноб и боли в мышцах. Позже пациент сталкивается с покраснением верхней части туловища, головы и шеи.

Ранее в ВОЗ не увидели необходимости ограничения поездок из-за хантавируса.

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!