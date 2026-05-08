ТАСС: над Украиной в преддверии Дня Победы сбросили листовки с БПЛА «Гербера»

Над Украиной в преддверии Дня Победы сбросили листовки с беспилотных летательных аппаратов типа «Гербера». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что в листовках были указаны ссылки на защищенные каналы связи. Материалы сбросили на улицы городов в Николаевской, Одесской, Черниговской, Херсонской и Сумской областях.

Также листовки, которые были сделаны в виде открыток, распространили на подконтрольных украинской стороне территориях Донбасса.

До этого президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве. В ответ в Минобороны РФ предупредили, что российские военные нанесут ответный удар по центру Киева, если Украина попробует сорвать празднование Дня Победы. Также ведомство призвало жителей Киева и сотрудников иностранных диппредставительств покинуть город в случае ответного удара.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Украина увеличила массированные обстрелы перед 9 Мая.