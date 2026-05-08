Украинские города с дронов забросали листовками о Зеленском

Одессу и Сумы с дронов забросали пророссийскими листовками о Зеленском

Приграничный город Сумы на Украине с дронов забросали пророссийскими листовками. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным Telegram-канала «Одесса INFO», также беспилотники сбросили листовки над Одессой. Часть из них была стилизована под купюры номиналом 200 гривен. В листовках украинцев призывали «сменить режим», а также утверждали, что «любая помощь оплачивается».

С обратной стороны на них напечатан текст «Какой настоящий Зеленский и почему им нужно гордиться».

До этого президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве. В ответ в Минобороны РФ предупредили, что российские военные нанесут ответный удар по центру Киева, если Украина попробует сорвать празднование Дня Победы. Также ведомство призвало жителей Киева и сотрудников иностранных диппредставительств покинуть город в случае ответного удара.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Украина увеличила массированные обстрелы перед 9 Мая.