В Калмыкии задержан подозреваемый в нападении на священника

Подозреваемый в нападении на священника в Калмыкии задержан. Об этом сообщает 112.

По информации следствия, им оказался 37-летний местный житель, возбуждено уголовное дело. Мотивы преступления и обстоятельства произошедшего выясняются. В ближайшее время будет принято решение об избрании задержанному меры пресечения.

До этого в Элистинской и Калмыцкой епархии РПЦ сообщили, что мужчина, напавший на священника, страдает психическим заболеванием и предположительно действовал под влиянием болезни.

Инцидент произошел утром 7 мая. МВД республики сообщило, что мужчина ударил священника ножом в церкви. По информации епархии, нападение произошло на территории Казанского кафедрального собора Элисты, пострадал протоиерей Анатолий Скляров. В результате происшествия священник получил ранение руки, угрозы его жизни нет.

Ранее в Челябинске 25-летний мужчина напал на прихожан храма с ножом.

 
