В Калмыкии неизвестный ранил священника в соборе

В Калмыкии неизвестный напал с ножом на священника Анатолия Склярова в Казанском кафедральном соборе. Об этом сообщает 112.

По информации канала, нападение произошло утром 7 мая. После окончания службы мужчина подошел к Склярову и попытался нанести ему несколько ударов холодным оружием. Благодаря хорошей реакции и физической подготовке священник сумел отразить удары, получив в итоге лишь ранение руки.

В настоящее время пострадавший госпитализирован, а преступник, успевший покинуть место происшествия, объявлен в розыск.

До этого в Челябинске 25-летний мужчина напал на прихожан храма с ножом, в результате чего пострадали две женщины. Как сообщили в МВД, инцидент произошел после замечания со стороны одной из прихожанок: она указала мужчине, что он мешает проведению службы. По словам правоохранителей, подозреваемый состоит на учете в медицинском учреждении, он пришел в церковь, чтобы «избавиться от недуга».

Ранее в Лондоне мужчину обвинили в нападении с ножом на представителей еврейской общины.

 
