Напавший на священника в Калмыкии оказался душевнобольным

Мужчина, который напал на священника в церкви в Калмыкии, страдает психическим заболеванием. Об этом сообщили в пресс-службе Элистинской и Калмыцкой епархии РПЦ.

Нападавший, вероятнее всего, действовал под влиянием болезни, поэтому его поведение нельзя рассматривать как умышленную атаку на религиозные чувства людей.

«По имеющейся информации, нападавший является человеком, страдающим психическим заболеванием. Считаем, что действия этого человека во многом обусловлены искаженным восприятием реальности, заболеванием и не были направлены против чувств верующих», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 7 мая. МВД республики сообщило, что мужчина ударил священника ножом в церкви, после чего был задержан. По информации епархии, нападение произошло на территории Казанского кафедрального собора Элисты, пострадал протоиерей Анатолий Скляров. В результате происшествия священник получил ранение руки, при этом угрозы его жизни нет.

