Пассажирский самолет кружит над Самарой, поскольку не может сесть в Москве

Самолет, следовавший из Абу-Даби в Москву, в данный момент кружит над Самарой из-за атаки беспилотников на столицу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Рейс Etihad EY843 должен был сесть в аэропорту Шереметьево в 20:45, но развернулся и улетел в сторону Самары из-за атаки беспилотников на Москву. Он уже сделал несколько кругов над городом. Неизвестно, насколько долго это будет продолжаться.

«Сделали 3 круга над Самарой, капитан сообщает каждый раз, что мы в 1000 миль от Москвы, получаем разрешения от Шереметьево и пока будем кружить», — рассказали очевидцы.

До этого сообщалось, что пассажиры рейса «Москва — Стамбул» уже более 16 часов находятся в закрытом на прилет и вылет аэропорту Внуково. Пассажиры рейса сообщили источнику, что не могут вылететь из Москвы с 02:25. Они ждут в аэропорту уже 16 часов, а представители авиакомпании Turkish Airlines, обслуживающей этот рейс, не выходят на связь.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи задержали 60 рейсов.