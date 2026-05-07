Появились подробности о состоянии выпрыгнувшего из окна ребенка в Москве

Shot: выпрыгнувший из окна в Москве четырехлетний ребенок госпитализирован
В Москве госпитализирован четырехлетний ребенок, выпрыгнувший из окна из-за пожара в квартире. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, на помощь пришел прохожий, который забрался в окно второго этажа, потушил пожар и спас второго ребенка, заблокированного огнем. Он не пострадал.

Четырехлетнего малыша, выпрыгнувшего из окна квартиры, отправили в больницу, второго тоже забрали для осмотра в больнице. На момент происшествия взрослых дома не было.

До этого сообщалось, что ребенок выпрыгнул из окна второго этажа, спасаясь от пожара, произошедшего в пятиэтажном жилом доме на улице Степана Шутова в Люблино.

В январе в Новосибирской области ребенок спас свою семью из пожара. В доме находились четверо взрослых и ребенок. Когда все спали, в жилище начался пожар — первым возгорание заметил девятилетний мальчик, который разбудил отца, мужчина помог семье выбраться на улицу.

Ранее девятилетний мальчик жег щепки и спалил дом.

 
