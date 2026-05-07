В Москве ребенок выпрыгнул из окна квартиры, спасаясь от пожара

В Москве четырехлетний ребенок выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. Еще один оказался заблокирован в квартире огнем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме на улице Степана Шутова в Люблино. Предварительно установлено, что в квартире находились двое детей без взрослых. Один из них выпрыгнул со второго этажа. Подробности произошедшего устанавливаются.

15 апреля В Омутнинске ребенок чуть не спалил жилой дом из-за шалости. Инцидент произошел на улице Энгельса. Мать оставила детей дома и ушла по делам. Старший взрослый сын спал в комнате, а младший, 9-летний, играл в хозяйственных постройках. Мальчик развлекался тем, что поджигал и тут же тушил щепки. В какой-то момент ему не удалось потушить огонь, сначала загорелась поленница, затем пламя охватило сарай и дом.

Старший брат проснулся от запаха дыма и начал тушить огонь. Огнеборцев вызвал сосед, заметивший пожар.

