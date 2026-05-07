Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Эксперт объяснил, почему зумеры не умеют писать длинные сообщения

Эксперт Смирнова: зумеры и альфа воспринимают переписку как живой разговор
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Представители поколения зумеров и альфа не умеют писать длинные и содержательные сообщения, поскольку они воспринимают переписки в социальных сетях и мессенджерах как живой разговор. Об этом Life.ru сообщила нейролингвист Юлия Смирнова.

Специалист объяснила, что молодое поколение привыкло отправлять сообщения небольшими частями, в которых может содержаться всего одно предложение или даже слову. Зумеры и альфа-дети воспринимают такой текст как фразу, сказанную вслух. Таким образом их мозгу оказывается удобнее воспринимать информацию, наглядно отслеживая реакцию собеседника и паузы.

«Когда надо написать одно СМС, где сразу все четко, — это как выступить с монологом на сцене без подготовки. В СМС нельзя «починить» слово по пути или посмотреть, понял ли тебя человек. Нужно сесть и сжать всю мысль в плотный комок. Этому не учились — потому что раньше СМС были по 160 знаков и за каждое платили, а сейчас все безлимитно и дробление не наказывается», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, молодежи трудно писать длинные и законченные сообщения, поэтому они стремятся отправить одну короткую реплику. При этом зачастую представители этих поколений пишут один короткий текст, получают на него короткий ответ, а лишь затем отправляют следующее сообщение.

Гештальт-терапевт Ирина Смолярчук до этого говорила, что у зумеров есть масса преимуществ над миллениалами. Например, их выгодно отличает умение идти на компромисс, не пытаться казаться самостоятельными и проявлять протестное настроение. По ее словам, представителей поколения Z можно коротко охарактеризовать как «вменяемо прагматичных» людей, далеких от истероидов, готовых отказаться от комфорта в пользу своей независимости. Напротив, зумеры готовы показать несамостоятельность, если это им более выгодно.

Ранее компании в России признались в разочаровании в зумерах и их отношении к работе.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!