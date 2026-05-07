Эксперт объяснил, почему зумеры не умеют писать длинные сообщения

Представители поколения зумеров и альфа не умеют писать длинные и содержательные сообщения, поскольку они воспринимают переписки в социальных сетях и мессенджерах как живой разговор. Об этом Life.ru сообщила нейролингвист Юлия Смирнова.

Специалист объяснила, что молодое поколение привыкло отправлять сообщения небольшими частями, в которых может содержаться всего одно предложение или даже слову. Зумеры и альфа-дети воспринимают такой текст как фразу, сказанную вслух. Таким образом их мозгу оказывается удобнее воспринимать информацию, наглядно отслеживая реакцию собеседника и паузы.

«Когда надо написать одно СМС, где сразу все четко, — это как выступить с монологом на сцене без подготовки. В СМС нельзя «починить» слово по пути или посмотреть, понял ли тебя человек. Нужно сесть и сжать всю мысль в плотный комок. Этому не учились — потому что раньше СМС были по 160 знаков и за каждое платили, а сейчас все безлимитно и дробление не наказывается», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, молодежи трудно писать длинные и законченные сообщения, поэтому они стремятся отправить одну короткую реплику. При этом зачастую представители этих поколений пишут один короткий текст, получают на него короткий ответ, а лишь затем отправляют следующее сообщение.

Гештальт-терапевт Ирина Смолярчук до этого говорила, что у зумеров есть масса преимуществ над миллениалами. Например, их выгодно отличает умение идти на компромисс, не пытаться казаться самостоятельными и проявлять протестное настроение. По ее словам, представителей поколения Z можно коротко охарактеризовать как «вменяемо прагматичных» людей, далеких от истероидов, готовых отказаться от комфорта в пользу своей независимости. Напротив, зумеры готовы показать несамостоятельность, если это им более выгодно.

Ранее компании в России признались в разочаровании в зумерах и их отношении к работе.