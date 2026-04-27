«Вменяемые заи»: названо главное преимущество зумеров над миллениалами

Психолог Смолярчук: в отличие от миллениалов зумеры – это люди компромисса
Зумеры имеют массу преимуществ над старшими поколениями. В частности, выгодно от миллениалов их отличает умение идти на компромисс, не пытаться казаться самостоятельными и проявлять протестное настроение, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

По ее словам, представителей поколения Z можно коротко охарактеризовать как «вменяемо прагматичных» людей, далеких от истероидов, готовых отказаться от комфорта в пользу своей независимости. Напротив, зумеры готовы показать несамостоятельность, если это им более выгодно.

Так, если миллениалы на этапе взросления часто вступали в конфликт с родителями, стремясь переехать, снять квартиру или взять ипотеку, то зумеры на это не идут.

«То есть это были какие-то такие сговоры невыгодные, это были страдания на 20 лет. Протестное поведение, где человек сам страдал, но доказывал свою самость, — пояснила психолог. — Зумеры — это заи, это мягкие люди, которые приземляются, как коты на лапы. В любых переговорах они учитывают интересы и родителей в предложении, и свои. Это люди компромисса».

Напомним, социологи обнаружили, что в России наблюдается взаимная симпатия между самым молодым поколением (зумеры 18–24 лет) и людьми пенсионного возраста (старше 65 лет). Как объяснил доктор социологических наук Владимир Звоновский, пенсионеры и зумеры, по его словам, ценят друг друга, в том числе, за эмоциональную безопасность. Здоровый контакт устанавливается с человеком, в отношении которого нет подозрений в корысти. При этом главными критиками молодежи оказались не пенсионеры, а миллениалы, причина — расхождение в трудовой этике.

