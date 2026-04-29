Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России компании признались в разочаровании в зумерах и их отношении к работе

guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Российская образовательная платформа Defin и онлайн-помощник по поиску работы AIMIKA провели исследование и выяснили, представителей какого поколения работодатели предпочитают нанимать в 2026 году. Оказалось, что большинство предпочитают взрослых кандидатов.

В онлайн-опросе приняли участие более 2500 HR-специалистов, предпринимателей и руководителей высшего звена из малого, среднего и крупного бизнеса. Все респонденты регулярно нанимали или нанимают представителей разных поколений — зумеров, миллениалов и более старших сотрудников.

Согласно результатам, большинство компаний (56%) в стратегии найма на 2026 год отдали бы предпочтение более взрослому кандидату. Не ориентированы на возраст только 28% компаний. И лишь 11% работодателей настроены на наем поколения Z.

Респонденты, которые предпочли бы нанять сотрудника постарше, назвали ключевые критерии выбора:

— ориентированность на результаты бизнеса (61%);
— дисциплина и ответственность (58%);
— стабильность в работе и приверженность месту (57%).

Те, кто хотели бы нанимать в 2026 году только представителей молодого поколения, выделили у зумеров следующие сильные стороны:

— знание современных технологий и трендов (51%);
— понимание молодой аудитории, если это важно для продукта или бизнеса (44%);
— нестандартное мышление и творческий подход (38%).

На вопрос о том, как изменилось отношение руководителей и HR-директоров к найму более взрослых сотрудников, большинство респондентов (48%) ответили, что оно стало более позитивным.

При этом 32% работодателей признались, что разочарованы в молодом поколении и их отношении к работе. Еще 22% отметили, что теперь больше ценят стабильных сотрудников, которые не увольняются при первой же неудаче или возможности.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!