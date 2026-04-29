В России компании признались в разочаровании в зумерах и их отношении к работе

Российская образовательная платформа Defin и онлайн-помощник по поиску работы AIMIKA провели исследование и выяснили, представителей какого поколения работодатели предпочитают нанимать в 2026 году. Оказалось, что большинство предпочитают взрослых кандидатов.

В онлайн-опросе приняли участие более 2500 HR-специалистов, предпринимателей и руководителей высшего звена из малого, среднего и крупного бизнеса. Все респонденты регулярно нанимали или нанимают представителей разных поколений — зумеров, миллениалов и более старших сотрудников.

Согласно результатам, большинство компаний (56%) в стратегии найма на 2026 год отдали бы предпочтение более взрослому кандидату. Не ориентированы на возраст только 28% компаний. И лишь 11% работодателей настроены на наем поколения Z.

Респонденты, которые предпочли бы нанять сотрудника постарше, назвали ключевые критерии выбора:

— ориентированность на результаты бизнеса (61%);

— дисциплина и ответственность (58%);

— стабильность в работе и приверженность месту (57%).

Те, кто хотели бы нанимать в 2026 году только представителей молодого поколения, выделили у зумеров следующие сильные стороны:

— знание современных технологий и трендов (51%);

— понимание молодой аудитории, если это важно для продукта или бизнеса (44%);

— нестандартное мышление и творческий подход (38%).

На вопрос о том, как изменилось отношение руководителей и HR-директоров к найму более взрослых сотрудников, большинство респондентов (48%) ответили, что оно стало более позитивным.

При этом 32% работодателей признались, что разочарованы в молодом поколении и их отношении к работе. Еще 22% отметили, что теперь больше ценят стабильных сотрудников, которые не увольняются при первой же неудаче или возможности.

