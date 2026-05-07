Россиян призвали осторожно относиться к объявлениям о работе в Таиланде

МИД РФ призывает россиян осторожно относиться к объявлениям о работе в Таиланде

Министерство иностранных дел РФ призывает россиян с осторожностью относиться к объявлениям, приглашающим на высокооплачиваемую работу в Таиланде. Об этом говорится в заявлении дипведомстве.

«МИД России вновь призывает российских граждан с осторожностью относиться к информации <...> относительно набора сотрудников на высокооплачиваемые должности <...> на территории Таиланда», — говорится в заявлении.

В МИД РФ подчеркнули, что зачастую заказчиками подобной рекламы являются транснациональные преступные сообщества.

Посольство РФ в Мьянме ранее сообщило, что гражданку России освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме. Уточняется, что она стала жертвой «интернет-мошенников, действующих в странах Индокитая». Всего за два года дипломатам удалось вернуть на родину 21 россиянина.

В дипмиссии также подчеркнули, что Россия и Мьянма ведут совместную работу по предотвращению вовлечения россиян в деятельность транснациональных преступных группировок на территории республики.

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из России, заманивающего в рабство жителей СНГ.